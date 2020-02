Donnarumma continua a essere nei piani della Juventus. E c’è anche un indizio che fa pensare che il tutto possa diventare più concreto.

Chiusi i battenti nella giornata di ieri per il calciomercato invernale, si può iniziare a pensare ad alcune operazioni per la prossima estate. In casa Juventus, messo a segno il colpo Kulusevski, sono tante le idee che potrebbero trasformarsi in realtà. Uno dei nomi caldi è senza alcun dubbio quello di Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: ecco l’indizio

Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021 e difficilmente rinnoverà il contratto. Ed è per questo che il momento potrebbe decidere di cederlo a giugno per non rischiare di perderlo a zero. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, la Juventus sarebbe in pole il classe ’99. Quest’ultimo infatti vorrebbe proseguire la sua carriera in Italia. Ed ecco che sarebbero già iniziati i contatti con Mino Raiola.

Ed ecco che un indizio dell’addio di Donnarumma arriverebbe dal caso Reina. Lo spagnolo è stato ceduto con la formula del prestito secco agli inglesi dell’Aston Villa. Una scelta che potrebbe trovare una spiegazione proprio nella situazione del 20enne. Perdendolo i rossoneri avrebbero già in casa l’alternativa pronta e di esperienza e di livello. L’idea potrebbe essere regalare una maglia da titolare all’ex Napoli. E quel suo “ci rivediamo a luglio” non può che farlo pensare. E la Juventus non può che restare alla finestra che valutare.

