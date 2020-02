Video Gol Cristiano Ronaldo, Juventus Fiorentina: il lusitano sblocca su calcio di rigore un match delicato e difficile per i bianconeri. Clicca qui per vedere la rete.

Come preventivato e come si poteva immaginare, all’Allianz Stadium sta andando in scena una partita equilibrata. A sbloccarla è stato un episodio, ossia un calcio di rigore. Pezzella respinge con il braccio un tentativo di Pjanic. Dopo aver consultato il Var, Pasqua ha assegnato il penalty.

Video Gol Cristiano Ronaldo, Juventus Fiorentina: il lusitano su rigore

Dal dischetto freddo e glaciale per Cristiano Ronaldo, che batte Dragowski con un destro, basso forte e incrociato. Nona partita consecutiva in rete per il portoghese, che sta davvero trascinando la Juventus.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK