Highlights Juventus Fiorentina: video gol e sintesi partita

Juventus Fiorentina è stata una partita che è andata in scena questo primo pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino: gli highlights della partita mostreranno una gara davvero interessante e tutta da seguire, con i bianconeri di Maurizio Sarri che sono scesi in campo contro quelli di Beppe Iachini che, lo ricordiamo che chi se lo fosse perso, ha preso il posto a stagione in corsa sulla panchina dei gigliati dopo l’esonero di Vincenzo Montella.

C’era grande attesa attorno al ruolo ed alla prestazione di Cristiano Ronaldo, con il portoghese che era andato a segno nelle ultime 9 partite in maniera consecutiva.

Video gol highlights Juventus Fiorentina: sintesi partita

Miralem Pjanic sembra essersi ripreso dopo il piccolo infortunio patito contro il Napoli in campionato, avendo riportato una brutta botta sulla caviglia destra che lo aveva costretto, dopo una serie di prove, ad uscire anzitempo dal rettangolo di gioco.

Per quanto concerne invece la difesa dei bianconeri è stato confermato titolare, anche se non c’erano molti dubbi su questo, De Ligt accanto a Bonucci, con Rugani ormai relegato in panchina anche dopo l’infortunio piuttosto grave e serio di Demiral.

Insomma, è stata partita vera come ci si aspettava e non poteva essere altrimenti dal momento che la Vecchia Signora, soprattutto tra le mura amiche dello Stadium di Torino, ci ha abituati a giocate straordinarie e soprattutto ad una serie di risultati positivi davvero interessante che fanno paura a tutti coloro che entrano in questa struttura per affrontare la formazione di Sarri, Fiorentina compresa.

