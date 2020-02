Moratti sempre con la Juve in mente. E tira ancora in ballo Calciopoli…

Moratti sempre con la Juve in mente. E tira ancora in ballo...

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, non perde occasione per parlare dei tempi di Calciopoli e dela Juventus. «Quella Juventus faceva cose…»

Ci risiamo, Massimo Moratti ha parlato ancora della Juventus. E di Calciopoli ovviamente. Perché la testa dell’ex presidente dell’Inter sbatte sempre lì: a quando non vinceva. E poi, tutti sanno come è arrivato ai trionfi che tanto hanno eccitato il popolo nerazzurro. Con la Juventus in Serie B e i campioni presi proprio alla Vecchia Signora. Sull’argomento ci sarebbe tantissimo da discutere, ma ci limitiamo a riportare solo la nuova sortita del petroliere.

Moratti e le parole su «quella Juventus»

L’ex patron dell’Inter ha ricordato la sua lunga e gloriosa esperienza nell’intervista concessa a Bruno Longhi, ospite della trasmissione di TeleLombardia “Apericalcio“. «Fu tutto utile per arrivare al Triplete – dice -. Tutto è servito per creare le condizioni per trionfare. Anche le disavventure dovute al fatto di dover fronteggiare una Juve che si comportava come si comportava e lottare contro un muro che sembrava incrollabile. Poi riuscimmo a sfondarlo e trovare così quelle soddisfazioni in cui avevo sempre creduto ma che a un certo punto parevano impossibili». Il solito refrain che gasa i fan dell’Inter che, in attesa dei nuovi trionfi firmati Antonio Conte, si rifugiano nei ricordi come loro consuetudine.

Sull’attuale corsa Scudetto

Moratti infine sprona l’Inter ad alzare al cielo il tricolore. L’ultima volta che lo conquistò era l’anno del Triplete e sulla poltrona più ambita del club c’era ancora lui. «La sconfitta dell’Olimpico può essere una lezione per ripartire più carichi. La squadra c’è e soprattutto c’è l’allenatore. Con giocatori come Eriksen devi creare il tipo di gioco più appropriato e a quel punto sono loro che ti fanno vincere. Farlo a metà stagione non è facile, ma…».

