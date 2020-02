Emerson Palmieri, l’agente esce allo scoperto: «Aspettiamo offerte»

Emerson Palmieri è uno degli obiettivi di Sarri per la corsia mancina. Il terzino del Chelsea dovrebbe lasciare i Blues a fine stagione.

Emerson Palmieri è uno degli obiettivi per giugno della Juventus. L’italo-brasiliano potrebbe sbarcare nella Torino bianconera la prossima estate. I bianconeri erano alla ricerca di un terzino già in questo calciomercato di gennaio. Il Chelsea, però, club proprietario del suo cartellino ha fatto muro non lasciandolo partire verso l’Allianz Stadium. A parlare adesso è il procuratore del calciatore che ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Juventusnews.eu. L’idea di Paratici e Sarri è quella di rendere stimolante la concorrenza per l’out mancino, tenendo in rosa due validi elementi come Alex Sandro e il laterale dei Blues.

Le parole dell’agente di Emerson Palmieri

Il futuro di Emerson Palmieri è ancora quindi un mistero. Garcia, agente dell’esterno di proprietà del Chelsea, ha parlato del suo assistito: «Non sono arrivate offerte ufficiali e credo che fino a maggio non ne arriveranno. In estate decideremo cosa fare». L’esterno brasiliano naturalizzato italiano piacerebbe molto a Inter e Juventus. La sensazione è che l’agente aspetti le giuste offerte per andare a trattare con il Chelsea. Il classe 1994 ha un contratto garantito con i Blues fino al giugno del 2022.

Attesa per l’estate

Sarà quindi Emerson Palmieri il primo rinforzo estivo della Juventus? Difficilmente la Vecchia Signora acquisterà qualcuno di diverso in quella posizione. Potrebbe, nel caso in cui si presentassero, cogliere occasioni e opportunità, soprattutto quelle last minute. Non resta quindi capire cosa accadrà in un calciomercato che a breve entrerà sempre più nel vivo.

