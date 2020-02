Pagelle Lione Juventus, ecco tutti i voti della partita andata in scena in terra francese e valida per l’andata degli ottavi di Champions.

Lione Juventus era senza alcun dubbio uno degli ottavi di finale di Champions League più attesi, soprattutto per il rendimento dei bianconeri. Il match è stato molto appassionante e combattuto fino all’ultimo respiro. Ecco le pagelle della sfida:

Szczesny 6

Danilo 5,5

Bonucci 5

De Ligt 5,5

Alex Sandro 5

Bentancur 5

Pjanic 5

(62′ Ramsey 5)

Rabiot 5

(77′ Bernardeschi s.v.)

Cuadrado 5,5

(70′ Higuain 5,5)

Dybala 5

Ronaldo 5,5

Pagelle Lione Juventus, tutti i voti della partita

Pagelle Lione Juventus, ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. Ci aspettava sicuramente molto dal tridente offensivo, in primis da Cristiano Ronaldo e Dybala. Il portoghese e l’argentino erano coloro che dovevano trascinare i bianconeri con le loro giocate, le loro invenzioni e i loro spunti. Un’arma poteva essere anche la spinta e la rapidità di Cuadrado.

A centrocampo gli occhi è senza alcun dubbio puntati su Pjanic, da cui si aspettava un vero e proprio sussulto d’orgoglio, e Bentancur, per cui la partita odierna poteva esserci considerata come la vera e propria prova di maturità sul palcoscenico internazionale. In difesa attenzioni per de Ligt, che insieme a Bonucci, doveva proteggere Szczesny.

