UFFICIALE – Juventus Milan rinviata: ecco i motivi della decisione

Ora è ufficiale: Juventus Milan è stata rinviata a data da destinarsi. Ecco le motivazione della decisione, presa nella serata di oggi.

La decisione definitiva è arrivata a meno di 24 ore di distanza dal fischio d’inizio della gara. Juventus Milan di Coppa Italia, in programma domani all’Allianz Stadium, è stata rinviata posticipata a data da destinarsi. Un rinvio maturato dopo una riunione effettuata in prefettura a Torino. Presenti la sindaca Chiara Appendino, il questore Giuseppe De Matteis, l’assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca, con il coordinamento dal prefetto Claudio Palomba e con la partecipazione di rappresentanti del Governo e della Lega Calcio. Non si giocherà quindi, nemmeno senza tifosi.

Juventus Milan rinviata, ecco il perché

La decisione è stata presa dal prefetto di Torino. Motivi essenziali e fondamentali per il rinvio l’impossibilità di verificare la provenienza dei tifosi, ovviamente al di là della residenza dichiarata, e gli assembramenti massivi davanti agli ingressi. Ma, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, molto sarebbe dipeso dall’impossibilità di integrare le proposte del Comitato scientifico nel decreto e quindi sulla base della versione precedente si vuole “assicurare un’efficace protezione della sicurezza collettiva“. Il comitato Il comitato per 30 giorni raccomanda di vietare gli eventi se non si può garantire lo spazio di almeno un metro tra gli spettatori. Quindi si va verso l’imposizione delle porte chiuse. E ora cosa succederà?

