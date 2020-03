Calciomercato Juventus, il Psg vuole fare la spesa allo Stadium

Il Psg di Leonardo ha tre calciatori bianconeri nel mirino. Dalla loro cessione dipende nel caso il calciomercato Juventus in entrata per il futuro.

Non c’è soltanto il nome di Miralem Pjanic per il PSG del futuro. Secondo Tuttosport, il capo dell’area tecnica Leonardo segue con particolare interesse anche Mattia De Sciglio e Gonzalo Higuain. Il calciomercato Juventus dipenderà nel caso dalla cessione di questi tre elementi. Colpi in entrata, del resto, i fan della Juventus se ne aspettano diversi. Agnelli, nonostante i problemi legati alla borsa e alle conseguenze del Coronavirus, non si tirerà indietro.

Il calciomercato Juventus legato al PSG

Il calciomercato Juventus secondo il quotidiano piemontese potrebbe pertanto essere influenzato dalle tre cessioni in questioni. Pjanic, davanti alla difesa lascerebbe il posto a Bentancur. L’uruguaiano nel recupero palla e nella gestione è bravissimo. Un fenomeno nel garantire equilibrio alla squadra, ma che non ha la visione di gioco del bosniaco. De Sciglio era già in procinto di essere ceduto nello scambio con Kurzawa. Grazie alla sua duttilità nel giocare a sinistra, però, Sarri ha preferito tenerselo stretto. Contro l’Inter ha dimostrato che non è tuttavia affidabile al 100%. Infine Gonzalo Higuain. Già sulla lista dei partenti da luglio scorso, probabile che lasci Torino.

