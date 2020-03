Ronaldo lontano dalla Juve a fine stagione? A due anni dal suo avvento a Torino la permanenza di CR7 sembra essere in dubbio, almeno secondo i bookmakers.

Sono trascorsi due anni dal clamoroso annuncio del fenomeno portoghese in casa bianconera e da allora le prestazioni del campione sembrano riconfermare il talento straordinario che ha dimostrato negli anni, ma a quanto sembra il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano da Torino. Lo scenario è legato anche all’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese, il Coronavirus infatti ha portato Ronaldo a rimanere in isolamento nella sua Madeira e proprio sulla permanenza portoghese i vari analisti si stanno sbilanciando su possibili ed eventuali scenari futuri.

Juventus, Ronaldo: “via a fine stagione? I bookmakers dicono di sì”

Secondo gli analisti di Sisal Matchpoint infatti il futuro del fenomeno portoghese potrebbe essere fuori da Torino. Stanno già facendo puntate a riguardo, sull’eventuale permanenza entro il 31 agosto 2020, per ora, la possibilità che il campione rimanga è quotata 1,30 ma la quota della -possibile- partenza non è affatto inaccessibile. L’addio del portoghese per il futuro è quotato a 3,00. Sappiamo inoltre che Cristiano non ha mai smesso di corteggiare il suo passato blancos, giusto qualche settimana fa era stato partecipe (in tribuna) della sfida del Clasico dove a fine gara è andato a congratularsi direttamente con i suoi ex compagni negli spogliatoi. In estate lo scenario di una possibile partenza non sarebbe così da escludersi. Intanto da Madeira, il giornalista portoghese Travassos fa sapere che – per il momento- non ci sono casi di positività al Coronavirus.

