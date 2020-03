Calciomercato Juventus, Dybala sacrificato per arrivare ad un big?

In questi giorni di sosta obbligata per la serie A continuano a susseguirsi rumors di calciomercato. La Juventus in vista della prossima stagione non rimarrà certo con le mani in mano. I bianconeri puntano a rinforzare e ringiovanire l’organico e per questo motivo stanno seguendo con attenzione tanti talenti in giro per il mondo.

Preso Kulusevski e messi nel mirino Tonali e Aouar, tanto per fare dei nomi, adesso l’attenzione è rivolta all’acquisto più importante, quello di una prima punta che segni tanto e che sia di supporto a Cristiano Ronaldo. Servirà un investimento nel reparto offensivo, indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain.

Ormai da qualche giorno si parla con insistenza dell’interesse della Juventus per il bomber del Tottenham Harry Kane. Un centravanti che non ha bisogno di presentazioni. Da anni è protagonista con gli Spurs e con la nazionale inglese a suon di gol.

Secondo Tribal Football la Juventus è pronta tutto per arrivare all’attaccante, anche a sacrificare eventualmente Paulo Dybala. L’argentino sembrava essere vicino al Tottenham la scorsa estate, ma poi la sua cessione è stata bloccata.

Nonostante la stagione positiva dell’argentino, dunque, la Juventus sarebbe pronta ad usarlo come pedina di scambio per prendere Kane e abbassare decisamente il suo prezzo. Pare infatti che il Tottenham per lasciar partire il suo cannoniere avrebbe intenzione di chiedere una somma di 170 milioni di euro.

