Georgina, cosa fai? Beccata sui social perché fa shopping a Funchal

La bellissima Georgina, compagna di Cristiano Ronaldo, non è stata perdonata dai social perché beccata a fare shopping in piena emergenza da Coronavirus.

Che fosse bellissima lo sapevamo già. Georgina Rodriguez qualche mese fa ha spopolato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Fu la sua notte ed entrò nelle case di tutti. Gli italiani hanno accolto la compagna di CR7 ammirandone una bellezza ammaliante, naturale, senza filtri o “accorgimenti”. Le sue forme hanno dato slancio ad un sorriso sornione e coinvolgente, meno sguaiato di altre soubrette argentine che prima di lei erano salite sul palco. Oggi, però, i social non le hanno risparmiato delle critiche perché beccata in giro a fare shopping in piena emergenza da Coronavirus.

Georgina per le strade di Funchal

Il Corriere dello Sport svela come la bella compagna di Cristiano Ronaldo ha attirato le critiche di molti follower. Questo dopo dopo essere stata sorpresa a fare shopping per le vie di Funchal nonostante gli ultimi moniti del “restate a casa”. I due innamorati si trovano a Madeira, dove stanno passando la loro quarantena. Al momento non sono arrivate reazioni da Georgina che però potrebbe aver capito l’errore.

