Calciomercato Juventus, c’è uno scambio all’orizzonte con la Roma

Il calciomercato Juventus non smette mai di regalare alcune indiscrezioni importanti. L’ultima la svela questa mattina il Corriere dello Sport. Viaggia sull’asse Torino-Roma come già avvenuto nei mesi scorsi in occasione dello scambio Pellegrini-Spinazzola. Stavolta i protagonisti, tuttavia, sono a centrocampo. Gli interessati sono Rolando Mandragora e Kevin Cristante. Il primo, di rientro dal prestito all’Udinese finirebbe all’Olimpico, l’ex atalantino allo Stadium. «Roma e Juventus hanno parlato di uno scambio di plusvalenze tra Cristante e Mandragora – spiega il giornale capitolino -. Intanto Petrachi continua a tenere i contatti con l’Ajax per Gravenberch, dopo aver incontrato il padre».

Il calciomercato Juventus e l’asse con la Roma

La Gazzetta dello Sport invece torna sull’argomento del «trading». «Le cessioni che garantiscano plusvalenze non sarà abbandonata – scrive – né dalla Roma né da nessuna società. La linea guida sarebbe quella di tenere un giocatore acquistato per un periodo minimo di 24 mesi, quindi per due stagioni, consentendo così al club di ammortizzarlo parzialmente. Nello stesso tempo valorizzarlo, così da consentire appunto una plusvalenza».

