Gabriel Jesus obiettivo della Juventus. Ma il sogno resta sempre Kane

La Juventus si guarda intorno per un grande attaccante. Un nome gettonato è quello di Gabriel Jesus, mentre Kane del Tottenham resta un sogno.

La Juventus è a caccia di un attaccante. Lo fa da diverse settimane, consapevole che l’esperienza di Higuain in bianconero sia ormai giunta ai titoli di coda. Il Pipita, tornato di recente in Argentina, era sul piede di partenza già a luglio. La ferma intenzione di restare a Torino ha poi cambiato le carte in tavola. Al suo posto il ds Paratici sta pensando a Gabriel Jesus del Manchester City. Certo, Mauro Icardi resta assolutamente in prima linea, ma non va scartato nemmeno il sogno Kane del Tottenham.

Gabriel Jesus costa più di Pogba

Effettivamente la punta brasiliana del Manchester City ha dalla sua caratteristiche che si sposerebbero con quelle di Cristiano Ronaldo. Secondo Tuttosport sa giocare sia al centro sia (se non soprattutto) svariando, allargando il raggio d’azione. Lavora in ideale collaborazione con colui che predilige avviare il motore da posizione più defilata e poi convergere al momento dello sparo. C’è chiaramente un problema, ad oggi insormontabile. Il costo del cartellino. Il suo valore sarebbe decisamente superiore a quello di Paul Pogba. Prenderli entrambi, pertanto, è impossibile.

