Lapo Elkann vs Cobolli Gigli: “CR7 da lodare”

Lapo Elkann è intervenuto sulle parole dette dall’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli contro Cristiano Ronaldo, difendendo il portoghese.

Continuano le polemiche a distanza e tramite social network. Grande protagonista in questo periodo è senza alcun dubbio Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli, dopo aver preso di mira il patron della Lazio Claudio Lotito, stavolta ha criticato l’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli. Quest’ultimo infatti ha puntato il dito contro Cristiano Ronaldo, reo di esser mostrato a prendere il sole nella piscina della sua lussuosa villa in quel di Madeira. Il bussinessman si è però schierato, come sottolineato anche da ‘Il Corriere dello Sport’, in difesa del portoghese. Questo il suo tweet: “Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da sempre tanta beneficenza. Inoltre, Cristiano, insieme a Jorge Mendes, ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Porto e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo tanto davanti a questa emergenza?“.

Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficienza. Inoltre, @Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto, e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e……. pic.twitter.com/SFnAEdLv6H — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 26, 2020

Lapo Elkann, stoccate a distanze con Cobolli Gigli

Immediata e pronta è stata però la replica di Cobolli Gigli: “Non ho criticato Ronaldo, mi fanno molto piacere le donazioni, chissà se le farà anche Lapo“. Insomma, le polemiche e le frecciate a distanza corrono sul mondo dei social network. E chissà se questo scontro è destinato a proseguire. Non resta che attendere quello che succederà.

