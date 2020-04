Pogba alla Juventus, l’incredibile richiesta di scambio del Manchester Udt

I Red Devils per acconsentire al ritorno di Pogba alla Juventus hanno fatto sapere di gradire un solo nome. Quello del fuoriclasse De Ligt.

Paul Pogba accende sempre i sogni e la fantasia dei tifosi della Juventus. Il centrocampista transalpino è da tempo sul taccuino della dirigenza dei bianconeri. Il suo ritorno continua a essere un obiettivo e una pista che via via diventa sempre più reale e percorribile. Ma quale sarebbe la strategia della Vecchia Signora? L’idea potrebbe essere quella di introdurre delle contropartite tecniche. Già ma cosa proporre ai Red Devils? La scelta non è semplice perché toccare una pedina di qualità di Maurizio Sarri non è mai facile.

Pogba per De Ligt?

Il portale Calciomercato.it svela una clamorosa richiesta da parte del Manchester Udt ai bianconeri. Vogliono De Ligt. Il difensore olandese era già stato un obiettivo del club inglese la scorsa estate, ma alla fine lo United aveva preferito evitare di gettarsi nell’asta. Adesso, Solskjaer ci ripensa e, spalleggiato dalla sua dirigenza, sarebbe pronto a sacrificare Pogba pur di arrivare all’ex dei Lancieri, da affiancare in difesa a Maguire. In particolare, la richiesta dello United sarebbe di ottenere il cartellino di de Ligt più un conguaglio economico, contando magari sul fatto che Raiola è agente di entrambi i giocatori.

