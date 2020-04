La rivelazione di Barzagli su Gigi Buffon

Andrea Barzagli è stato per anni una delle colonne della Juventus. Difensore inossidabile e formidabile uomo spogliatoio, oggi è un apprezzato collaboratore tecnico di Sarri. Ha appeso da poco le scarpe al chiodo al termine di una carriera nella quale è diventato anche campione del mondo con l’Italia del 2006.

Accanto a lui, anzi dietro di lui, c’è Gianluigi Buffon. Che al contrario di Barzagli non guarda la carta d’identità. Tornato alla Juventus, l’esperto portiere non ha alcuna voglia di arrendersi e anzi sta per rinnovare il contratto con i bianconeri. Per lui un’altra stagione da “dodicesimo” di lusso, per modo di dire. Tant’è che Sarri lo ha impiegato spesso sia in campionato che in coppa.



Cosa ha detto Barzagli di Buffon

Buffon è stato oggetto di discussione su Instagram proprio tra Barzagli e un altro grande difensore italiano, ovvero Fabio Cannavaro, oggi allenatore in Cina. L’ex compagno ha detto sul portiere «continuo a dirgli di smettere, ma lui sta bene». E finchè il fisico non gli dirà “basta” allora Buffon è intenzionato ad andare avanti.

Lo stesso Barzagli ha parlato anche del suo attuale ruolo, quello al fianco di mister Sarri, dal quale spera di apprendere molto. «Per me è una cosa nuova, però provo comunque a dare. Fare il collaboratore è una cosa simpatica: so che un allenatore è sempre sotto stress, ma non ho ancora deciso il mio futuro» ha concluso l’ex difensore.

