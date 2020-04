Calciomercato Juventus, prende quota uno scambio assurdo col Man Udt

Dopo la pubblicazione della notizia qualche giorno fa, stamattina si torna a parlare con insistenza dello scambio tra De Ligt e Pogba. Rumors o verità sul calciomercato Juventus?

Già qualche giorno fa avevamo trattato dell’argomento e di come fosse incredibile la richiesta avanzata dal Manchester United per cedere Paul Pogba alla Juventus. All’Old Trafford, per lasciare partire il centrocampista tanto amato dai fan bianconeri, vogliono niente meno che De Ligt. L’argomento è stato ripreso e approfondito questa mattina sul Corriere dello Sport. Scrive che «l’olandesino piace a mezza Europa: le big si stanno mettendo in fila per provare a strappare alla Juve il difensore del futuro». Il calciomercato Juventus, insomma, sta per decollare.

Calciomercato Juventus fatto di scambi?

Se il calciomercato Juventus sarà fatto di scambi, ce lo dirà presto la sessione che a breve inizierà. Sull’asse con il Manchester United, però, qualche particolare è stato aggiunto. «Da Manchester potrebbero tornare alla carica, con una nuova formula. L’intenzione dello United è di chiedere più o meno la cifra pagata quattro anni fa per Pogba ormai appare una prospettiva inverosimile. Chissà che cosa ne pensa Mino Raiola, l’agente comune ai due campioni…».

