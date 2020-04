Kulusevski è il nuovo Nedved? D’Aversa non ha dubbi: «E’ pronto per la Juve»

Kulusevski è il nuovo Nedved? D’Aversa non ha dubbi: «E’ pronto per...

Iniziano a sprecarsi paragoni importanti per Kulusevski. Il talento preso dalla Juve, pagato 45 milioni all’Atalanta, fa sognare i tifosi bianconeri.

Roberto D’Aversa non ha alcun dubbio a riguardo. «A Sarri consegnerò un talento che può fare il titolare. Dejan mi ricorda Nedved: corre 13 km a partita, segna e fa assist». Dejan è Dejan Kulusevski che a Parma sta giocando così bene da aver convinto Fabio Paratici a sborsare 35 milioni più 10 di bonus per portarlo fin da giugno a Torino. E’ lui il colpo più importante del futuro mercato bianconero. Per adesso. Lo svedese può giostrare sia sulla fascia destra per rientrare col suo fenomenale mancino, sia da trequartista, sia interno.

Kulusevski, D’Aversa spiega gli elogi per il suo pupillo

«La carta d’identità mente – spiega D’Aversa su Tuttosport -. Kulusevski ha atteggiamenti da ragazzo maturo, non da 19enne. È cresciuto nell’Atalanta e quando esci da quella scuola difficilmente non si hanno qualità morali importanti». L’allenatore poi svela un retroscena. «Dopo 3-4 allenamenti abbiamo capito tutti che ce lo saremmo potuti godere per poco tempo… (risata). Qualità fisiche eccelse, grande tecnica e una mentalità fantastica: è un vincente. E se lo stuzzichi, è sfrontato: reagisce subito, ma sempre con educazione e in maniera positiva».

