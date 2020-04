Calciomercato Juventus, colpo Van de Beek ancora possibile

I tifosi della Juventus si attendono un grande colpo a centrocampo nel calciomercato estivo. Non ci sono dubbi sul fatto che i bianconeri proprio sulla linea mediana potrebbero accogliere diversi giocatori. C’è la volontà di rinnovare l’organico e per questo motivo sulla lista dei partenti potrebbero esserci giocatori come Pjanic e Khedira.

In ogni caso i tifosi possono stare tranquilli perché ogni eventuale cessione sarà adeguatamente ripagata da acquisti che possano fornire delle alternative utili a mister Sarri. Non a caso negli ultimi tempi si è parlato con costanza del possibile approdo di Tonali alla Juventus e del sogno bianconero di riportare Paul Pogba a Torino.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, un nome nuovo per la difesa

Uno dei nomi circolati nelle scorse settimane è stato anche quello di Danny Van de Beek, mediano dell’Ajax e già con un ottimo curriculum anche a livello europeo. Un centrocampista moderno che sa fare praticamente tutto e che sarebbe un top player in serie A.

Tuttavia il Real Madrid sembrava essere ad un passo dall’accordo con i lancieri per portare il giocatore nella Liga. Come riporta però il “Mundo Deportivo”, per adesso le merengues non hanno affondato il colpo e dunque non hanno chiuso l’affare. E questo ha fatto drizzare le antenne a tutte le squadre che sperano di acquistare l’olandese.

E tra queste ci sarebbe anche la Juventus, sempre a caccia di giocatori di qualità. Tuttavia il prezzo del giocatore è abbastanza alto, supera i cinquanta milioni di euro, e ci sarebbe da lottare con una concorrenza spietata. Sono soprattutto United e Tottenham le avversarie più pericolose.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK