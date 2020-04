Tonali alla Juventus, si intensifica la rete di contatti con il Brescia

Sandro Tonali è l’oggetto dei desideri della Juventus. Sul calciatore, però, c’è anche l’Inter che spinge per averlo per il centrocampo di Antonio Conte.

Sandro Tonali è l’oggetto del desiderio di Juventus e Inter. Il regista classe 2001 di proprietà del Brescia, tuttavia, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe vestire la maglia bianconero. E’ questo quanto filtra da un articolo di Tuttosport. Paratici a gennaio scelse di non affondare il colpo e di lasciarlo crescere nelle Rondinelle. Il motivo di questa scelta da parte della società di Corso Galileo Ferraris fu subito chiaro. Va ricercato nel fatto che il ragazzo sentirà d’estate con minore intensità il salto da una squadra di provincia, con tutte le pressioni annesse, e quella dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Cuadrado: “Taglio agli stipendi, speriamo sia d’esempio”

Tonali verso la Juventus

La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto un paio di giovani del vivaio per abbassare le richieste economiche dei lombardi. Questo visto che Cellino chiede 50 milioni di euro per il suo talento. Su Tonali avevano messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain e i due Manchester. Poi il Coronavirus ha bloccato viaggi e missioni appositamente organizzate per spiare il ragazzo dal vivo. Non sarà una trattativa facile, ma alla fine è probabile che se ne esca fuori alla grande.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK