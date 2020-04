Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo si allena insieme alla sua compagna Georgina, il tutto immortalato in un video poi pubblicato sui social.

Visualizza questo post su Instagram My beautiful training partner!🏃🏻‍♀️💪🏽 #stayactive #stayhome Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 8 Apr 2020 alle ore 4:25 PDT

La coppia è ormai sempre più affiatata e Ronaldo, ogni giorno, dimostra di essere sempre più attaccato alla sua compagna tanto da condividere anche l’allenamento quotidiano, infatti nel video i due si stanno allenando nella corsa in vista della possibile ripresa del campionato. “La mia bellissima compagna in allenamento” Così Cristiano si rivolge alla fidanzata in allenamento, corsa e salita e recupero velocità con la solita forma fisica invidiabile, il tutto in direttissima dalla sua Madeira. Nei giorni scorsi, fra l’altro, Cristiano, sempre sui social, aveva lanciato una simpatia iniziativa alla quale hanno aderito anche calciatori della Juventus come Matuidi, la cosiddetta Living Room Cup ovverosia una challenge di addominali da completare nel minor tempo possibile. Ovviamente il risultato del fenomeno bianconero è spaventoso, Cristiano è riuscito a totalizzarne ben 124!

Juventus, Ronaldo e Georgina: allenamento di coppia

Simpatici siparietti della quotidianità del fenomeno portoghese che fanno felici i tifosi e aiutano con ironia questa terribile situazione che tutti stiamo vivendo, l’epidemia del Coronavirus che ci costringe tutti alla quarantena in casa. Cristiano è pronto a ritornare e ogni giorno dimostra di essere sempre in splendida forma pronto a fare la differenza per la squadra e pronto all’occorrenza del mister Sarri.

