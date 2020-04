Juventus, dalla società a CR7: tutti gli auguri di buona Pasqua

La società, Bonucci, CR7 e tanti altri: gli auguri di buona Pasqua arrivano direttamente anche da casa Juventus. Il tutto via social.

Una Pasqua un po’ anomala e diversa. Una festività passata in quarantena e lontani dai propri affetti. Non sono mancati però in casa Juventus i soliti auguri. Ad aprire le danze è stata la società bianconera, con il più classico dei tweet: “Buona Pasqua a tutti i tifosi bianconeri“. I cinguettio accompagnato da un test rivolto a tutti i supporter.

Buona Pasqua a tutti i ⚪⚫ in giro per il mondo ❤

Terzo test: riuscite a trovare le uova nascoste all'interno delle immagini? 🐰#HappyEaster pic.twitter.com/DgmfP2OX2H — JuventusFC (@juventusfc) April 12, 2020

A unirsi poi è stato Leonardo Bonucci. Il difensore, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una bella foto di famiglia per poi augurare buona Pasqua a tutti, con tanto di traduzione in lingua inglese.

Immancabile ovviamente il pensiero del giocatore più rappresentativo, ossia Cristiano Ronaldo. “Tanti auguri di Buona Pasqua a tutti“, è stato il messaggio scritto dal lusitano, che si è mostrato in compagnia della sua Georgina e dei suoi figli.

A fare gli auguri poi è stato anche Alex Sandro, che si è affidato a una storia Instagram. Insomma, la Juventus ha fatto sentire la sua voce e la sua vicinanza in questa Pasqua vissuta in quarantena.

