Calciomercato Juventus, Neuer verso l’addio alla Bundesliga

Manuel Neuer è uno dei nomi che potrebbero essere al centro delle trattative nella prossima sessione di calciomercato: la situazione.

Manuel Neuer potrebbe essere uno di quei nomi che potrebbero essere protagonisti della prossima sessione di calciomercato. L’estremo difensore infatti sembrerebbe tutt’altro che contento di come stanno andando le cose per lui al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato e riferito dalla ‘Bilid’, il 34enne potrebbe decidere di andar via. L’acquisto di Alexander Nubel da parte dei bavaresi potrebbe esser la goccia che farebbe traboccare definitivamente il vaso.

Calciomercato Juventus, che futuro per Neuer?

Il rinnovo del contratto del portiere teutonico appare a di poco lontano, in quanto la cifra richiesta dal giocatore sarebbe ritenuta eccessiva e troppo elevata dalla società, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, causata dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Insomma, non resta che attendere che cosa accadrà. Tante le squadre alla finestra, tra cui anche la Juventus.

