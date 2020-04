Cannavaro: «Anni stratosferici alla Juventus. De Ligt è forte»

L’ex capitano della Nazionale campoione del mondo e della Juve parla di De Ligt. Così Cannavaro: «Gli va tutto storto probabilmente in questo periodo».

Fabio Cannavaro vinse due scudetti con la Juventus, poi però lasciò la squadra in Serie B e andò al Real Madrid. Per questa motivazione il suo ritorno a Torino non fu mai digerito al massimo dai tifosi bianconeri. E, chiaramente, il suo appeal allo stadium non è molto alto. Ieri ha parlato ai microfoni di Sky ricordando quei momenti. «La mia fortuna è stata quella di fare un mondiale straordinario. E di fare una stagione con la Juve stratosferica, perché comunque la gente ricorda il mondiale. Ma io i due anni di Torino con la Juve feci delle prestazioni stratosferiche, veramente da giocatore di livelli importanti».

Cannavaro su De Ligt

L’ex pallone d’Oro parla anche di De Ligt. «Gli va tutto storto probabilmente in questo periodo – dice Cannavaro -. Io ho passato un periodo simile quando arrivai a Madrid. Arrivai in una squadra nuova, in un calcio totalmente diverso dal nostro. In una squadra dove si lavorava più a livello individuale che collettivo e faticai. I primi tre mesi mi andava tutto storto. Fu un periodo difficile. Penso che gli sia capitata una cosa simile a lui. Perché giocava in una squadra dove ha giocato per tanti anni alla stessa maniera.

