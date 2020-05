Camavinga, il Rennes potrebbe riconfermare il giocatore dopo la qualificazione ai preliminari di Champions League, ecco la situazione

Il calciatore corteggiato dalla Vecchia Signora e da altre italiane come il Milan potrebbe restare al Rennes dopo che la squadra francese ha ottenuto l’accesso diretto ai preliminari di Champions League. Il presidente del club Nicolas Holveck ha infatti dichiarato all’Equipe le seguenti parole: “Vogliamo tenere il calciatore, dobbiamo essere ambiziosi per qualificarci alla fase ai gironi di Champions League, senza una squadra solida, non ci arriveremo. La prima cosa, è tenere i giocatori, è la cosa meno costosa”.

Calciomercato Juventus, Camavinga: ecco il retroscena di mercato

Una chiusura quasi netta per tutte le squadre che erano interessate al profilo del calciatore, che almeno dalle parole del presidente del Rennes, sarebbe intenzionato a rimanere ancora una stagione nella squadra francese chiudendo così il possibilmente trasferimento sotto la Mole. Oltre ai bianconeri, ad essere interessato al calciatore ci sarebbero Real Madrid e il Milan. Un obiettivo che, almeno per il momento, appare sfumato. Ma fino a quando il giocatore e il suo entourage non si esprimeranno uno spiraglio ottimista rimane aperto. Il mercato, intanto, è nella piena attività con il ds Paratici pronto a fare l’affare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK