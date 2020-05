Calciomercato Juventus, il nome nuovo è Bernat

Nome nuovo per la fasci sinistra della Juventus: Juan Bernat. Lo spagnolo sarebbe in uscita dal Paris Saint-Germain: la situazione.

La fascia sinistra è senza alcun dubbio uno dei reparti dopo la Juventus si potrebbe e dovrebbe concentrare di più nella prossima sessione di calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino della società bianconera per quella zona del campo, dove la coperta potrebbe rischiare di essere fin troppa corta. Un nuovo profilo potrebbe individuato essere quello di Juan Bernat. Ma qual è la situazione di quest’ultimo?

Bernat alla Juventus, Calciomercato: nome nuove sul taccuino

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano ‘Sport’, sul terzino ci sarebbe però anche il forte interesse del Barcellona. Il suo contratto in scadenza nel 2021 potrebbe facilitare e rendere senza alcun dubbio in discesa la trattativa. Il rinnovo con il Psg apparirebbe lontano. E la Juventus? I bianconeri potrebbero provare a inserirsi e a fare la loro offerta. Insomma, sembrerebbe profilarsi una vera e propria lotta a due. Tra l’altro i piemontesi avrebbero già cercato il giocatore nel 2018. Ora Bernat è tornato quindi nel radar della Vecchia Signora, che dovrebbe però guardarsi da ostacoli e concorrenti. Non resta che attendere che cosa accadrà nelle prossime settimane. Tutto appare in continua e costante evoluzione.

