Juventus, iniziano test medici e tamponi: la situazione

In casa Juventus si procede a piccoli passi verso la ripartenza. Sono infatti iniziati i test medici e i tamponi: la situazione.

A piccoli passi. Il mondo del calcio prova a ripartire, anche se non ci sono certezze su quali saranno le sorti del campionato di Serie A. In casa Juventus però si è iniziato a muovere qualcosa. La società infatti ha richiamato i giocatori che si erano spostati all’estero per trascorrere queste settimane di quarantena. Tra questi ovviamente c’è anche Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto. Infatti hanno preso il via i test medici e i tamponi. Ma qual è la situazione?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, sarà una ripresa con gli uomini contati

Juventus, ecco i primi passi verso la ripresa

I giocatori si sono presentati in mattinata al J Medical tutti muniti di mascherina. Tra i primi ad arrivare Federico Bernardeschi, seguito poi da Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci e Aaron Ramsey. Assenti ovviamente i calciatori provenienti dall’estero, in quanto dovranno sottoporsi a ulteriori 14 giorni di quarantena e di autoisolamento fiduciario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, Paratici: “Ecco come sarà il calciomercato del futuro”

Va ricordato che il club bianconero è stato senza alcun dubbio uno dei più colpiti dal Coronavirus, avendo registrato tra le sue fila ben tre casi di positività: Daniele Rugani, che è stato il primo calciatore in Serie A, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. I primi due sono già ufficialmente guariti, mentre l’argentino aspetta ancora l’esito dell’ultimo tampone. Ma intanto la Vecchia Signora, pur senza certezze, prova a ripartire.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK