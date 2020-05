Georgina Rodriguez, sexy allenamento per lei: ecco come si tiene in forma

Georgina Rodriguez, proprio come la sua dolce metà Cristiano Ronaldo, in questo periodo pensa a come mantenersi in forma.

Come il suo compagno. Può essere descritto così quello che sta facendo Georgina Rodriguez, compagna storica di Cristiano Ronaldo. La spagnola pensa anche lei a tenersi in forma e le sue sessioni di allenamento attirano l’attenzione dei suoi follower su Instagram, dove viene sempre pubblicato e postato il tutto.

Georgina Rodriguez, ecco il suo allenamento

Georgina, dopo la sua partecipazione a Sanremo, è diventata sempre più una star dei social network. E il suo outfit super sexy con cui si allena per tenersi sempre tonica e in forma. E le sue immagini colpiscono e attirano i suoi seguaci.

