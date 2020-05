Todibo alla Juventus, Calciomercato: concorrenza dalla Premier

Todibo è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Ma per i bianconeri ci sarebbe della concorrenza dalla Premier League.

Jean-Claire Todibo è uno dei tanti giocatori finiti sul taccuino della Juventus. I bianconeri infatti potrebbero rinforzarsi nel reparto difensivo e il francese sarebbe senza alcun dubbio un innesto di valore. Ma l’ostacolo potrebbe essere senza alcun dubbio rappresentato dalla concorrenza.

Calciomercato Juventus, ostacolo inglese per Todibo

Secondo quanto riportato dalla redazione tedesca di ‘Sky’, sul transalpino ci sarebbe il forte interesse dell’Everton. Gli inglesi sarebbero addirittura passati in vantaggio nella trattativa per il centrale. L’affare potrebbe chiudersi addirittura nelle prossime settimane. Insomma, un obiettivo dei bianconeri starebbe per sfumare, ma non resta che attendere quello che accadrà-

