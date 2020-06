Calciomercato Juventus, affari possibili con la Roma

Il calciomercato Juventus ha già visto mettere a segno degli acquisti importanti per il futuro, come Kulusevski. Ma sono tanti i rumors che si sono accumulati nelle ultime settimane, molti dei quali hanno visto protagonisti i bianconeri e la Roma, con tanti intrecci di mercato possibili.

Del resto già nella passata stagione i due club sono stati protagonisti di uno scambio, quello tra Spinazzola e Luca Pellegrini. E altri potrebbero essercene nel breve futuro, considerato che quest’anno il coronavirus ha prosciugato le casse dei club e ci saranno pochi soldi da spendere.

Come il Corriere dello Sport, la Juventus vorrebbe inserire in uno scambio con i giallorossi il difensore Rugani. Tuttavia al momento la batteria dei centrali di Fonseca è al completo, specie se rimarrà Smalling. Se ne riparlerà magari in futuro. Diverso invece è il discorso relativo a Mandragora, giocatore che i bianconeri riscatteranno dall’Udinese.

Il calciatore piace all’allenatore della Roma Fonseca, che però non vorrebbe lasciar partire in cambio Cristante. Quest’ultimo ha conquistato la fiducia del tecnico e il portoghese lo reputa molto importante per il suo gioco.

Calciomercato: Roma e Juventus su Pedro

Sia la Roma che la Juventus sono poi interessate entrambe ad un calciatore che a breve sarà svincolato e sarà dunque libero di accasarsi altrove a parametro zero. Si tratta dello spagnolo Pedro, 33 anni, giocatore di grande esperienza e di livello internazionale, propenso ad una nuova avventura in Italia. Per lui pronto un contratto di tre milioni più bonus.

