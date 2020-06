Cristiano Ronaldo, primo calciatore a guadagnare un miliardo di dollari

Il fuoriclasse della Juventus è il primo calciatore ad aver guadagnato un miliardo di dollari. Cristiano Ronaldo ha stabilito un altro record personale.

Cristiano Ronaldo aggiunge un altro record al suo ricchissimo palmares personale. Si tratta di un traguardo tagliato fuori dal mondo dello sport. Qui entriamo nel campo della finanza che guarda dentro al portafogli dei big. Ed è un primato con tanti zeri. Nove zeri da contare tutti l’uno dopo l’altro, per l’esattezza. Il fenomeno portoghese è diventato infatti il primo calciatore ad aver guadagnato oltre un miliardo di dollari. Un traguardo che finora hanno centrato soltanto due altri grandi atleti: il golfista Tyger Woods e il pugile Floyd Mayweather.

Cristiano Ronaldo come Re Mida

Questa mattina Sport Mediaset ha dedicato un approfondimento alla notizia. «Cristiano Ronaldo è l’unico miliardario di uno sport di squadra – si legge -. Un primato che da una parte ribadisce la grandezza del campione e dall’altra la sua incredibile capacità di massimizzare i proventi, diventando una macchina non solo da gol, ma anche da soldi. Una sorta di re Mida del calcio. Tra ingaggi, premi e sponsorizzazioni, in 17 anni CR7 ha portato a casa oltre un miliardo di dollari. Una cifra impressionante. Roba da scomodare solo altri due “Paperoni” dello sport come Wood e Mayweather. E da tenere ancora a distanza l’eterno rivale di sempre Leo Messi, per ora fermo a quota 605 milioni di dollari ma con tre anni di carriera in meno».

