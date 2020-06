Calciomercato Juventus, Pedro ha già deciso il suo futuro?

Il calciomercato Juventus potrebbe perdere un obiettivo. I rumors delle ultime settimane vogliono il club bianconero interessato ad un futuro svincolato, vale a dire Pedro del Chelsea. Il giocatore infatti è destinato a lasciare Stamford Bridge per fine contratto.

L’attaccante esterno spagnolo, che Sarri ha avuto la possibilità di allenare durante la sua parentesi inglese, è un giocatore che magari non avrà più lo spunto di una volta, ma rimane un campione vero, un calciatore che sa bene cosa vuol dire vincere. E che potrebbe essere in serie A una ottima alternativa in attacco per la Juventus.

La lista delle squadre interessate a lui, che a breve sarà ingaggiabile a costo zero, è cresciuta con il passare dei giorni. In Italia lo vorrebbero anche la Roma e l’Inter, in Spagna Valencia e Betis Siviglia

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, fissato il prezzo di Aouar

Calciomercato Juventus: il futuro di Pedro

Secondo quanto riportano AS e Daily Mail, l’attaccante esterno ex Barcellona avrebbe però deciso il suo futuro e sarebbe intenzionato a dare la priorità alla Roma. A 32 anni è pronto a rimettersi in gioco e a convincerlo sarebbe stata la maggiore possibilità di scendere in campo rispetto alle altre squadre interessate.

Di sicuro la Roma potrebbe affidargli un ruolo molto centrale, Pedro è un giocatore dal dna vincente e potrebbe essere anche una ottima guida per i più giovani, un esempio da seguire. In serie A sicuramente lo spagnolo sarebbe ancora un giocatore in grado di fare la differenza.

LEGGI ANCHE –>> Bernardeschi, la crescita da top player si è arrestata di colpo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK