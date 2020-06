Bologna-Juventus, Ramsey o Pjanic? Unico dubbio di formazione per Sarri

Le ultime in vista di Bologna-Juventus, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Sarri ha un solo dubbio di formazione in vista del match contro i felsinei

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Bologna-Juventus, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A. I bianconeri, reduci dal brutto stop in finale di coppa Italia contro il Napoli, sono chiamati ad un pronto riscatto. Compito non facile, in quanto Cristiano Ronaldo e compagni se la dovranno vedere con il sempre ostico Bologna di Sinisa Mihajlovic, che in casa ha dato filo da torcere a tutte le big del campionato. Maurizio Sarri, che in settimana ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Alex Sandro ( out tre settimane) e Khedira ( fuori due mesi), ha già in mente la formazione di domani. In porta agirà Szczesny, in difesa i centrali saranno De Ligt e Bonucci, con Cuadrado e De Sciglio sulle corsie mancine. A centrocampo Bentancur e Matuidi sono gli unici sicuri di una maglia da titolare: ancora aperto è il ballottaggio tra Pjanic e Ramsey.

Bologna-Juventus, le scelte di Sarri in vista della gara contro i felsinei

Sarri alla vigilia del match non si è sbilanciato, ribadendo come Pjanic, nonostante le ultime prestazioni piuttosto deludenti, continui ad avere un ruolo importante all’interno del suo progetto tecnico. Molto probabilmente gli ultimi dubbi verranno sciolti alla viglia, con il bosniaco che appare in vantaggio sul gallese, anche alla luce delle condizioni poco ottimali di quest’ultimo ( come ribadito in conferenza stampa dallo stesso mister). In attacco verrà riproposto il tridente visto all’opera in Coppa Italia, con Dybala, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, in attesa del recupero di Gonzalo Higuain.

