Calciomercato Juventus, esonero Sarri: il presidente della Fiorentina Rocco Commisso pensa all’ex tecnico del Napoli per il dopo Iachini.

Avrebbe assolutamente del clamoroso la notizia rilanciata da calciomercatoweb. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso starebbe pensando a Maurizio Sarri come tecnico della prossima stagione. L’attuale allenatore della Juventus, reduce fin qui di una stagione ben al di sotto delle aspettative, coronato fin qui da neanche un trofeo, potrebbe essere esonerato alla fine del campionato, qualora non riuscisse a battere la concorrenza dell’Inter e della Lazio. Ecco perchè la Fiorentina starebbe cominciando a ragionare su quest’ipotesi: Sarri a Firenze potrebbe rilanciarsi, con una piazza calda come quella di Napoli, con giocatori giovani pronti ad esplodere come Vlahovic, Castrovilli e Chiesa.

Calciomercato Juve, Sarri va alla Fiorentina? Il probabile scenario

Al momento non c’è nulla di concreto. Si tratta soltanto di valutazioni, che però potrebbero tramutarsi subito in realtà qualora la Juventus uscisse a mani vuote da questa stagione. Ricordiamo che Sarri percepisce attualmente uno stipendio da 6.5 milioni di euro più bonus annui: un contratto importante, certo, ma non proibitivo per Commisso, che potrebbe decidere di spalmare l’eventuale contratto in più tranches. Molto dipenderà anche da come la Fiorentina terminerà questa stagione: se Iachini non dovesse dare le giuste garanzie, ecco che un eventuale avvicendamento sarebbe sempre più probabile. E l’ombra di Sarri comincia ad allungarsi con una certa insistenza in quel di Firenze, con la Juve che potrebbe pensare ad un clamoroso doppio ritorno.

