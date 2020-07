Calciomercato Juventus, beffa Alaba, cambia l’obiettivo

Uno dei principali nodi del calciomercato Juventus per la prossima stagione sarà la ricerca di un terzino sinistro. Un elemento che possa alternarsi ad Alex Sandro in quella zolla di campo.

Mai come adesso infatti si vede la lacuna nell’organico bianconero. Il brasiliano è infortunato e manca una alternativa nel suo ruolo, dove devono adattarsi Danilo oppure De Sciglio. Per questo motivo la Juventus senza dubbio in estate interverrà per risolvere il problema.

Senza dimenticare che tornerà Luca Pellegrini dall’esperienza con il Cagliari, negli ultimi mesi sono circolati davvero tanti nomi come possibili acquisti dei bianconeri a sinistra. Prima Marcelo, quindi Emerson Palmieri, infine Alaba, una delle stelle del Bayern Monaco e calciatore che può ricoprire molti ruoli.

Calciomercato Juventus, Alaba non arriverà

Ivan Reggiani, intermediario di mercato, a calciomercato.it ha rivelato una indiscrezione proprio sul futuro di Alaba, che non arriverà alla Juventus. “Per quanto ne so il giocatore è in partenza – ha detto Reggiani – e l’Inter penso che abbia già concluso qualcosa di importante, credo che ci sia anche un mezzo compromesso sottoscritto tra l’Inter e l’entourage del giocatore e penso che l’Inter possa veramente annoverarlo nella prossima rosa”.

Il futuro di Alaaba dunque potrebbe essere nerazzurro. I bianconeri dovranno cambiare probabilmente obiettivo per la fascia sinistra, con Emerson Palmieri che rimane in pole position.

