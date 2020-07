Juventus Sampdoria, Danilo: “Bisogna restare concentrati per tutta la gara”

Le parole di Danilo a JTV poco prima dell’inizio della gara Juventus-Sampdoria

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria, il terzino brasiliano Danilo si è soffermato ad analizzare la gara che potrebbe consegnare matematicamente lo scudetto alla formazione di Maurizio Sarri. Ecco le parole del terzino brasiliano:

“Dobbiamo restare sul pezzo per tutti i 90 minuti della gara, senza cali di concentrazione. Non mancano più molte partite, e non ci sono scuse: dobbiamo vincere a tutti i costi per portare a casa lo scudetto. Siamo concentrati unicamente su questo.”

