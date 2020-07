Chiesa alla Juventus, calciomercato: con la conferma di Iachini, scenario stravolto

Calciomercato Juventus, dopo che Iachini è stato confermato sulla panchina gigliata, il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere ancora a Firenze: a ribadirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FUTURO/ Il matrimonio tra Chiesa e la Juventus potrebbe non concludersi a buon fine. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, la conferma di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina potrebbe giocare un ruolo importante per la permanenza dell’esterno italiano in maglia gigliata, dato il grande legame che si è venuto a creare tra allenatore e tecnico. Commisso valuta il suo talento non meno di 60 milioni di euro: tanto, però, dipenderà dalla volontà del calciatore, che fino ad ora non ha mai espresso apertamente la volontà di cambiare aria. Insomma, il futuro di Chiesa è ancora tutto da scrivere: ci aspettano sicuramente colpi di scena improvvisi, per quella che potrebbe tramutarsi in una delle trattative più roventi della prossima sessione di calciomercato.

