Pirlo nuovo allenatore della Juve Under 23: “Felice di essere ritornato in bianconero”

Pirlo nuovo allenatore della Juve Under 23: “Felice di essere ritornato in...

Il nuovo allenatore della Juventus Under 23 Andrea Pirlo ha parlato delle sue sensazioni nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole.

Andrea Pirlo, ex centrocampista bianconero e nuovo allenatore della Juve U23, nella conferenza stampa di presentazione ha espresso le sue sensazioni in vista del suo nuovo ruolo: “La voglia di fare l’allenatore l’ho sempre avuta, soprattutto dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ho avuto la fortuna di essere allenato da manager formidabili come Ancelotti, Allegri, che hanno contribuito tantissimo alla mia crescita. Ovviamente in testa ho il mio modo di giocare, fatto di palla a terra ed accelerazioni improvvise: ci sono delle cose che vorrei non venissero proposte dai miei giocatori.

Dopo 10 anni di Milan, alla Juve mi sono trovato sin da subito molto bene. Ho trovato degli uomini fantastici, con i quali ho mantenuto buoni rapporti anche dopo il mio addio. Con Sarri cercherò di mantenere un filo diretto importante, in maniera tale da permettere una crescita continua a costante dei miei giocatori, che seguo già da un anno. Chiaramente, alcuni di questi sono già pronti per il grande salto, ed il mio auspicio è che tanti giovani promesse possano trovare nella Juve U23 un ottimo trampolino di lancio per le loro carriere.”

