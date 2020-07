Pirlo: «Juventus, rieccomi. Le responsabilità me le presi già a 14 anni»

Andrea Pirlo è stato presentato da Andrea Agnelli e Fabio Paratici quale nuovo allenatore della Juventus Under 23: «Fortissimo il legame con il club bianconero».

Andrea Pirlo è stato presentato in qualità di nuovo allenatore della Juventus Under 23. Al suo fianco il presidente Andrea Agnelli che ha fatto gli onori di casa. «Bentornato Andrea, siamo tutti molto affezionati a lui, soprattutto come uomo – ha detto il patron -. Con i suoi 4 anni ha scritto l’inizio di una storia che stiamo ancora scrivendo, in cui abbiamo scoperto le qualità dell’uomo Andrea. Sappiamo che i valori umani li possiamo ritrovare in campo. Inizia la sua avventura con l’Under 23 e ne siamo fieri, spero sia il primo passo di una lunghissima carriera ricca di soddisfazioni. Lo fa in un progetto che abbiamo fortemente voluto». Parla anche il CFO Fabio Paratici. «È un progetto nato 2 anni fa quello dell’Under 23, con grande difficoltà. La scelta era ricaduta su Zironelli, che conosceva la Lega Pro e poteva dare solidità. Lui va elogiato, così come il gruppo di dirigenti che hanno lavorato come Fusco, Chiellini e Cherubini. Stesso discorso per Fabio Pecchia. Ora abbiamo scelto Andrea, al di là dell’aspetto tecnico, perché noi che abbiamo avuto la fortuna di stargli vicino in questi anni è stato un esempio di come si interpreta il mestiere del calciatore».

LEGGI ANCHE >>> Zaniolo, Paratici ha una strategia per portarlo alla Juventus. Incluse due pedine

Pirlo: «Avevo offerte dalla Serie A e dalla Premier, ma è giusto così»

A prendere la parola, poi, è stato Andrea Pirlo. «E’ un orgoglio poter cominciare questa carriera da allenatore – spiega -. Le ambizioni sono le stesse da calciatore, spero di fare lo stesso percorso. Gli obiettivi sono gli stessi. La mia squadra dovrà giocare bene, avere la padronanza del gioco, giocare per vincere. Odiavo tante cose da giocatore e non vorrò farle da allenatore, quindi questo mi aiuterà. Sarri? Mi sarebbe piaciuto giocare nella Juventus di adesso. Il suo gioco di mi piace, nella mia posizione il play gioca tanti palloni e sarebbe stato adatto alle mie caratteristiche. Ho avuto anche proposte di allenare squadre di Serie A e Premier League, ma alla fine la scelta più giusta mi sembrava quella di intraprendere questo percorso».

Il legame con la Juventus di Pirlo

Il legame tra Pirlo e la Juventus è solidissimo, nonostante sia la maglia rossonera ad avergli dato le Champions League. «Sono arrivato in questa nuova famiglia, mi sono trovato benissimo con questi uomini – spiega -. Anche da New York ho tenuto i rapporti, la stima e l’amicizia sono rimasti. Col Milan non ho tenuto i rapporti perché non è rimasto più nessuno a parte Maldini, quindi il percorso è stato naturale, venire qui a lavorare».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK