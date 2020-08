Ronaldo carica la Juve: “Avanti con il terzo scudetto di fila”

Le parole di Cristiano Ronaldo infiammano i tifosi della Juve: il portoghese con un post su Instagram lancia la sfida per la vittoria del decimo scudetto consecutivo

La Juventus è appena reduce dalla vittoria del suo nono scudetto consecutivo, ma Cristiano Ronaldo con un post su Instagram lancia il guanto di sfida anche per il prossimo anno, spegnendo implicitamente le voci che volevano il portoghese prossimo ad un addio a fine stagione. Ecco le parole di Cr7:

“Sono molto contento per aver vinto gli ultimi due dei nove scudetti consecutivi. Molti pensano che sia stato facile, ma non è stato affatto così. Avanti tutta per la vittoria del mio terzo scudetto consecutivo! Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juventus, in particolare a coloro che hanno sofferto a causa della pandemia. La vostra determinazione è stato l’ingrediente principale che ci ha permesso di restare uniti anche nei momenti più difficili di questo finale di stagione.”

