Mandragora alla Juventus, calciomercato: fissata la data limite per il riscatto

Calciomercato Juventus, Rolando Mandragora potrà essere riscattato dai bianconeri fino al 31 agosto per una cifra vicina ai 26 milioni di euro: nel caso in cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris decidesse di non esercitare l’opzione, il centrocampista rimarrebbe in quel di Udine per un’altra stagione

CALCIOMERCATO JUVENTUS RISCATTO MANDRAGORA DATA/ La Juventus potrà riscattare Mandragora fino al 31 agosto, pagando la clausola di 26 milioni di euro: nel caso in cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris decidesse di non usufruire dell’opzione, ecco che il centrocampista rimarrebbe un altro anno in Friuli. Il ritorno di Mandragora alla Juventus sembrava cosa fatta: tuttavia l’infortunio di cui è rimasto vittima e che lo terrà fuori almeno fino a novembre potrebbe rappresentare un fattore non trascurabile. Questo è ciò che riferisce la redazione di TMW, che spiega come le valutazioni della dirigenza di corso Galileo Ferraris siano ancora in corso. Alla luce degli acquisti di Arthur e Kulusevski, appare piuttosto improbabile che Fabio Paratici decida di investire il suo tesoretto per l’acquisto di un altro mediano, ma le vie del mercato possono essere infinite…

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, colpo da 40 milioni in arrivo dalla Serie A

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK