Bentancur è incedibile: la Juve ha rifiutato offerte da 50 milioni di euro

Calciomercato Juventus, Rodrigo Bentancur è sempre più al centro dei progetti bianconeri: dopo lo scambio Arthur-Pjanic, la dirigenza bianconera gli ha implicitamente consegnato le chiavi del centrocampo bianconero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR INCEDIBILE/ Rodrigo Bentancur si è preso la Juventus. Dopo un paio di anni di apprendistato, il centrocampista sudamericano è letteralmente esploso in questa stagione, dimostrando importanti doti non soltanto in fase di interdizione, ma anche in quella di impostazione. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di molti top club europei, in particolar modo in Spagna: secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, il Barcellona e l’Atletico Madrid avrebbero effettuato dei sondaggi molto concreti per capire la disponibilità della Juve a lasciar partire il suo talento: tuttavia, i bianconeri hanno detto no ad offerte vicine ai 50 milioni di euro. Soltanto con una proposta indecente Bentancur lascerà Torino: l’uruguagio rappresenta il presente, ma soprattutto il futuro della Vecchia Signora, e con Arthur e Kulusevski potrebbe comporre un trio a centrocampo di tutto rispetto.

