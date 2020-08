Tonali alla Juventus, calciomercato: pronto un nuovo duello con l’Inter?

Calciomercato Juventus, affare Tonali: nonostante i nerazzurri appaiono oggettivamente i favoriti per portare a casa il talento del Brescia, Fabio Paratici non demorde ed è pronto a dichiarare battaglia in quello che si preannuncia a tutti gli effetti un infuocato duello di mercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI INTER DUELLO/ La Juve potrebbe rappresentare un ostacolo per l’Inter nella corsa a Sandro Tonali. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il patron delle Rondinelle Massimo Cellino non intende smuoversi dalla richiesta iniziale di 50 milioni di euro: l’offerta dei nerazzurri è ferma a 30 milioni più bonus, pagabili con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La distanza tra le parti c’è ancora, ed è abbastanza concreta, a dispetto delle voci degli ultimi giorni che vedevano la chiusura dell’affare piuttosto imminente. Ecco perché la Juventus potrebbe clamorosamente rientrare in gioco con un’offerta importante: al momento la dirigenza di corso Galileo Ferraris si è limitata a dei sondaggi, decidendo di non affondare il colpo, ma non è escluso che ciò non possa avvenire nel corso delle prossime settimane, nel caso in cui l’Inter non riuscisse a chiudere l’affare.

