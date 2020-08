Juve, addio Champions: a Lisbona ci va il Lione di Rudi Garcia

La Juventus non riesce a qualificarsi per i quarti di finale di Champions League e dice addio alla massima competizione europea: inutile l’iniziale doppietta di Cristiano Ronaldo, che rimonta l’iniziale svantaggio siglato da Depay.

Game over Juve: allo Stadium la squadra di Maurizio Sarri non riesce ad andare oltre il 2-1, e dice addio alle residue speranze di ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League. A Torino la partita inizia nel verso sbagliato: il Lione passa in vantaggio grazie alla rete messa a segno su rigore ( abbastanza generoso) da Memphis Depay. Sul tramonto del primo tempo altro rigore generosissimo, questa volta fischiato alla Juventus per mani dello stesso Depay: dal dischetto si presenta Ronaldo che non sbaglia.

La manovra bianconera è tuttavia lenta e prevedibile: la squadra di Rudi Garcia ha vita facile nel coprire le zone nevralgiche del campo, grazie a un 3-5-2 molto abbottonato. Ancora Cr7 toglie le castagne dal fuoco con un missile da 27 metri che lascia di stucco il portiere del Lione. Inutile l’assalto finale della formazione di casa: prima Bonucci e poi ancora Cr7 sfiorano il clamoroso ribaltone sugli sviluppi di corner. La Juve esce mestamente dalla massima competizione europea.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK