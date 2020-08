Juventus Lione 2-1, De Ligt: “Delusi per l’eliminazione, siamo più forti di loro”

Le parole di De Ligt ai microfoni di Mediaset nel post partita di Juventus-Lione 2-1

Intervistato ai microfoni di Mediaset, il difensore olandese De Ligt ha detto la sua in merito alla bruciante eliminazione subita dai bianconeri ad opera del Lione di Rudi Garcia: “Non nascondo che c’è tanta tanta delusione, siamo più forti di loro, ma non siamo riusciti a passare il turno.Non è stato facile rimontare lo svantaggio subito dopo 12 minuti, la partita si era messa molto male. Abbiamo vinto lo scudetto, ma non siamo riusciti a portare a casa la Coppa Italia e ad andare avanti in Champions League. Mi opererò tra qualche settimana per sconfiggere il dolore alla spalla.”

