Dest, nome forte per il calciomercato della Juventus

Dest è un giovane terzino classe 2000 che gioca nell’Ajax. Fabio Paratici vorrebbe portarlo alla Juventus fin dal mercato che è, in pratica, è già partito.

E’ il giornale La Stampa a svelare un forte interesse dei bianconeri per un calciatore olandese. Un altro dopo De Ligt. La Juventus è sempre vigile sul calciomercato, sopratutto per quanto riguarda i migliori talenti in giro per l’Europa. I bianconeri oltre a pensare ai top player, mette gli occhi anche su un giovane talento che arriva dall’Olanda. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, i bainconeri avrebbero messo nel mirino Sergino Dest. E’ un terzino di proprietà dell’Ajax che in questa stagione ha tolto il posto da titolare a Mazraoui sulla fascia destra. Il classe 2000 quest’anno ha totalizzato 34 presenze, mettendo a segno 2 gol e 6 assist.

Dest, il terzino che piace alla Juventus

L’intenzione di Paratici è chiara. La poca esperienza internazionale fa tuttavia tentennare la Juventus, che però teme una super valutazione del calciatore tra un anno e il conseguente rischio di pagarlo troppo. Attualmente il prezzo fissato dal club olandese per Dest è compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro. I bianconeri riflettono e non escludono l’affondo.

