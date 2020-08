Zapata alla Juventus, calciomercato: le cifre dell’offerta bianconera

Calciomercato Juventus, Duvan Zapata è un profilo che stuzzica molto l’interesse della dirigenza di corso Galileo Ferraris per il dopo Higuain. Secondo quanto riportato da Tuttosport e da Radio Mercato, Paratici avrebbe formalizzato un’offerta da 30 milioni più il cartellino di Perin

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAPATA OFFERTA ATALANTA/ In queste febbrili ore di calciomercato, la Juventus è sicuramente una tra le dirigenze più attive. Dal momento che Gonzalo Higuain quasi sicuramente non rinnoverà il suo contratto in essere con la Vecchia Signora in scadenza nel 2021, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per cercare una punta di peso dallo spessore internazionale. Nelle ultime settimane sono stati accostati alla Juve diversi profili: da Milik, a Dzeko, passando per Duvan Zapata. Proprio per il colombiano, secondo quanto svelato da Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe stata formalizzata un’offerta ufficiale.

Potrebbe interessarti anche–> Summit di mercato in casa Juventus: uno tra Ronaldo e Dybala verrà ceduto

Calciomercato Juve, offerta per Zapata: le ultime

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, e confermato poi da Radio Mercato, nei giorni scorsi la Juve avrebbe fatto recapitare all’Atalanta un’offerta da 30 milioni cash più il cartellino di Mattia Perin, che quest’anno ha militato nel Genoa. Offerta che però non ha soddisfatto gli orobici: Antonio Percassi valuta il suo talento non meno di 70 milioni di euro, e non intende scendere al di sotto di questa valutazione. Al momento quindi la trattativa Zapata-Juve non è ancora in uno stadio avanzato: staremo a vedere se nelle prossime settimane ci saranno passi in avanti nella trattativa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK