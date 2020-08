E’ uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato Juventus in queste ultime settimane. Perché è uno dei calciatori che potrebbe essere ceduto da parte dei bianconeri.

Il nome di Federico Bernardeschi è stato infatti spesso inserito come contropartita in diversi affari, uno su tutti quello relativo all’attaccante del Napoli Milik. L’esterno offensivo bianconero è reduce da una stagione decisamente in chiaroscuro. Sarri gli ha concesso tante occasioni per scendere in campo dal primo minuto, ma Bernardeschi poche volte è stato decisivo. Ora con l’arrivo di Pirlo in panchina saranno cambiate le carte in tavola?

Calciomercato Juventus, Bernardeschi vuole restare

Di sicuro il calciatore non ha alcuna voglia di lasciare la Juve. Come riporta Tuttosport si sta già allenando da solo a Forte dei Marmi perché vuole arrivare nelle migliori condizioni possibili al ritiro e convincere Pirlo ad affidargli un ruolo importante nella squadra della prossima stagione. Una cosa sembra certa, anche la posizione della società sembra essere diversa rispetto a quella delle scorse settimane. Per Bernardeschi dunque il futuro sarà bianconero, salvo clamorose sorprese.

