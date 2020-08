Ramsey via, calciomercato Juventus: 2 club della Premier sul gallese

Calciomercato Juventus, il futuro di Aaron Ramsey è un rebus: secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, il gallese potrebbe essere ceduto dal club bianconero a fronte di un’offerta importante. Su di lui ci sarebbe l’interessamento del West Ham e del Crystal Palace.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY ADDIO PREMIER LEAGUE/ Sirene inglesi per Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato dalla redazione di tuttojuve.com, sul gallese nelle ultime ore si sarebbero fatte avanti il West Ham e il Crystal Palace, che hanno effettuato i primi sondaggi per capire la disponibilità della Juventus a lasciar partire il calciatore. Paratici potrebbe decidere di vendere l’ex mezzala dell’Arsenal a fronte di un’offerta congrua, nell’ordine dei 25-30 milioni di euro, in maniera tale da poter mettere a bilancio una ricca plusvalenza, dal momento che è stato acquistato a parametro zero esattamente una stagione fa. Su Ramsey è forte anche l’interessamento dell’Atletico Madrid.

