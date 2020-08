Dzeko alla Juventus, calciomercato: Paratici aspetta il sì dell’attaccante

Calciomercato Juventus, Edin Dzeko è il primo nome sulla lista di Paratici: l’attaccante bosniaco, infatti, è il principale candidato a sostituire Gonzalo Higuain, per il quale è sempre più vicina la rescissione contrattuale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO ROMA/ In queste calde ore di calciomercato La Juventus è sicuramente una delle società più attive. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris è alla ricerca di un attaccante di profilo internazionale con il quale poter sostituire Gonzalo Higuain per il quale è sempre più vicina la rescissione del suo contratto in scadenza nel 2021. Uno dei nomi maggiormente accostati ai bianconeri è sicuramente quello di Edin Dzeko: attaccante bosniaco della Roma, il cui costo del cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. Cifre sicuramente contenute che avrebbero spinto la dirigenza bianconera a rompere gli indugi e a fiondarsi con forza sul cigno di Sarajevo.

Dzeko-Juventus, calciomercato: una delle chiavi è Arkadiusz Milik

Per sbloccare la trattativa Dzeko-Juventus, però, occorre che la Roma acquisti il naturale sostituto del bosniaco: l’indiziato numero uno sembra essere Arkadiusz Milik, valutato da De Laurentiis circa 40 milioni di euro, nonostante il contratto dell’attaccante polacco scada il prossimo anno. Un giro di attaccanti che potrebbe innescare dunque un vero e proprio effetto domino: la Juve ha urgente bisogno di una punta di esperienza, che sappia dialogare con Cristiano Ronaldo aprendogli gli spazi. Allo stesso tempo, però, la società capitolina vorrebbe che sia Dzeko in persona ad esporsi, chiedendo personalmente la cessione. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso. A rivelarlo è la redazione di Sportmediaset.

